Plauens CDU-Chef kritisiert Pro-Palästina-Demo am Samstag in der Innenstadt

135 Menschen hatten sich solidarisch mit den Menschen im Gazastreifen gezeigt. Warum Unionspolitiker Jörg Schmidt dabei kein gutes Gefühl hat.

Die pro-palästinensische Kundgebung am Samstag in Plauen stößt auf Kritik. „Mit Bestürzung“ habe er darauf reagiert, teilte CDU-Stadtverbandsvorsitzender und -Landtagskandidat Jörg Schmidt am Montag mit. In einer mit der Überschrift „Kein Platz für Judenhass in Plauen“ versehenen Presseinformation erklärt Schmidt: „Gerade in...