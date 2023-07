Plauens Potenzial als blühende Einkaufsstadt: Doch die Kundschaft fühlt sich nicht sicher

Am 31. Juli endet eine Umfrage zum Einzelhandelskonzept. Ein Blick in das Zwischenergebnis deutet an, warum Stärken wie das Flair und die gute Erreichbarkeit nicht voll zum Tragen kommen.

Wer beim Gestalten eines zukunftsfähigen Einzelhandels in der Plauener Innenstadt mitreden möchte, hat dazu bis zum 31. Juli Gelegenheit. Auf der Homepage der Stadt gibt es ein Fragebogenformular, in dem nicht nur die Plauenerinnen und Plauener, sondern alle Interessenten die Stärken und Schwächen bewerten sowie Probleme und Lösungsansätze