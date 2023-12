Pöhl: BMW kollidiert mit Auto im Gegenverkehr

Beim Unfall ist am Samstag ein 54-Jähriger leicht verletzt worden. Der Sachschaden ist erheblich.

Bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Neudörfel der Gemeinde Pöhl ist am Samstagnachmittag eine Person verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr gegen 15.20 Uhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw BMW die Staatsstraße 297 von Limbach kommend in Richtung Pöhl. In der Ortschaft Neudörfel geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte mit...