Polizei fahndet bei Kontrollen im oberen Vogtland nach Schleusern

Am Montag hat es im Zusammenhang mit grenznaher Schleuserkriminalität einen verstärkten Polizeieinsatz gegeben. Über die Ergebnisse wurde am Dienstag informiert.

Im oberen Vogtland hat es am Montag Kontrollen im Zusammenhang mit grenznaher Schleuserkriminalität gegeben. Darüber informierte am Dienstag die Polizei. Der Polizeieinsatz fand in der Zeit von 5 und 12 Uhr vor allem im Bereich Raunergrund/B 92 statt. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten richteten eine stationäre Kontrollstelle ein,...