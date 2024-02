Polizei sucht in Plauen Zeugen zu Graffiti-Schmierereien

Die unbekannten Täter waren am Sonntag im Stadtgebiet unterwegs.

Plauen In Plauen sind am Wochenende frische Graffiti festgestellt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, beschmierten unbekannte Täter am Sonntag im Bereich Reusaer Straße/Obstgartenweg mehrere Garagentore. Sie hinterließen drei silberfarbene Schriftzüge und verursachten damit einen Schaden von schätzungsweise 300 Euro. Außerdem schrieben unbekannte Täter mit einem schwarzen Stift mehrere Schriftzüge an ein Garagentor, eine Haustür und einen Werbeträger an der Wiesenstraße, zwischen Böhler- und Pfaffenfeldstraße. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Die Tatzeit kann dort auf 10 bis 11.15 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen. (bju)