Polizei zieht in Elsterberg mutmaßlichen Drogendealer aus dem Verkehr

Der 39-Jährige wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ein 39-Jähriger ist am Dienstag in Elsterberg festgenommen worden. Polizeibeamte hatten den Motorradfahrer gegen 22 Uhr auf der Karl-Marx-Straße kontrolliert. Dabei stellten sie Verstöße fest: Der 39-Jährige besaß keine gültige Fahrerlaubnis und war mit einem BMW-Motorrad unterwegs, das im Oktober in Reichenbach gestohlen wurde. Am Zweirad...