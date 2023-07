Polizeieinsatz am Plauener Postplatz erregt Aufsehen: Auch ein Schlagstock kommt zum Einsatz

Direkt vor dem Landratsamt rückten am Dienstag zur Mittagszeit drei Einsatzwagen an. Was war geschehen?

Plauen. Zwei männliche Kontrahenten, drei Einsatzfahrzeuge und ein Polizist, der einen Schlagstock anwendet: Diese Szene hat sich am Dienstagmittag in der Plauener Innenstadt abgespielt - direkt vor dem Landratsamt. Der Vorfall sorgte für Aufsehen, denn viele Passanten waren zu dieser Zeit rund um den Postplatz unterwegs. Doch was war geschehen? Wie Polizeisprecher Christian Schünemann auf "Freie Presse"-Anfrage erklärte, hatte es gegen 13 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen gegeben. Darin verwickelt waren laut dem Sprecher ein 18-jähriger Ukrainer sowie ein 30-jähriger Marokkaner. Der Auslöser des Streits blieb zunächst unklar. Er ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen, so Schünemann. Jetzt wird wegen Körperverletzung ermittelt Während der Auseinandersetzung soll der Marokkaner Pfefferspray benutzt haben, der Ukrainer sei derweil mit Fäusten auf seinen Kontrahenten losgegangen. Eine Privatperson alarmierte die Polizei, drei Einsatzwagen rückten an. Die Einsatzkräfte trennten die Männer. Doch damit beruhigte sich die Situation noch nicht. Weil der Marokkaner den Anweisungen der Polizei zunächst nicht Folge geleistet hätte, griff einer der Beamten zu seinem Schlagstock und schlug damit gegen den Oberschenkel des Mannes. Zudem kommunizierte der Beamte sehr lautstark mit dem Marokkaner - dies war über den gesamten Postplatz zu hören. Die Polizei legte beiden Streithähnen schließlich Handschellen an und brachte sie getrennt voneinander in Polizeiwagen. Dort wurden die Daten erfasst. Gegen beide Männer ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung, zudem erteilte sie Platzverweise. Sechs Polizeikräfte waren im Einsatz.