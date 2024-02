Polizeieinsatz am Postplatz in Plauen

Mehrere Streifenwagen sind am Dienstagnachmittag am Postplatz in Plauen vorgefahren. Grund war eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Auf dem Postplatz in Plauen hat es am Dienstagnachmittag einen Polizeieinsatz gegeben. Wie das Lagezentrum der Polizei am Abend bestätigte, sei der Anlass eine Auseinandersetzung von mehreren Personen gewesen. Dabei sind den Angaben zufolge zwei Beteiligte leicht verletzt worden.