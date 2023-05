Polizeieinsatz an Aral-Tankstelle in Plauen: Das steckte dahinter

Einen Polizei- und Rettungseinsatz hat es am Sonntagabend an der Aral-Tankstelle an der Hammerstraße in Plauen gegeben. Auf "Freie Presse"-Anfrage noch am Sonntagabend konnte das Lagezentrum der Polizei zunächst keine Auskunft geben, inzwischen haben die Beamten jedoch über das Geschehen informiert.