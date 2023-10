Polizist erlebt beim Einkauf in Plauen Ladendiebstahl und reagiert schnell

Es waren filmreife Szenen. Über den Ausgang informierte am Dienstag die Polizei.

Ein Polizist ist am Montagabend nach Dienstschluss im Chrieschwitzer Einkaufszentrum Elster-Park Augenzeuge eines Diebstahls geworden. Während er kurz vor 19 Uhr dort in einem Supermarkt einkaufte, ging plötzlich der akustische Alarm einer Kasse an. Zwei Personen rannten davon. Der Beamte verfolgte die beiden bis zum Parkplatz, wo sie in einen...