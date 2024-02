Premiere: Hofer Theaterstück „Dämon“ greift Bluttat eines Vogtländers auf

Zu seinem Theaterstück „Dämon“ ist der Hofer Krimiautor Roland Spranger durch einen realen Fall inspiriert worden: Im Juli 2021 erstach ein psychisch kranker Vogtländer in Hof einen Busfahrer.

Am Samstag hatte das neue Theaterstück „Dämon“ von Roland Spranger am Hofer Theater Premiere. Mit stehenden Ovationen wurden sowohl der Autor als auch die an der Inszenierung beteiligten Schauspieler und Theaterleute gefeiert. Am Vorabend hatte die Frankenschau im Bayrischen Fernsehen von der Generalprobe berichtet. In „Dämon“ greift...