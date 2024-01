Premiere von „Jelisaweta Bam“ in Plauen: „Keine Angst vor Humor in schlimmen Zeiten“

Ein Stück des russischen Dichters Daniil Charms kommt in Plauen auf die Bühne. Regisseur Carlos Manuel verrät vorab, was das Publikum erwartet.

Eine besondere Schauspielpremiere steht Donnerstagabend im Vogtland an: Einen Tag vor dem Todestag des russischen Dichters Daniil Charms, der vor mehr als 80 Jahren während der Hungerblockade der Deutschen in Leningrad in einer Gefängnispsychatrie an Unterernährung zugrunde ging, bringt das Theater Plauen-Zwickau mit „Jelisaweta Bam“ eines...