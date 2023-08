Punks, Migranten und Polizisten: Der Postplatz in Plauen und seine Stammgäste

Es gibt zwei Typen von Stammkundschaft, die ein Stadtzentrum auffängt. Die einen suchen Anschluss, die anderen verkaufen Drogen. In der Regel geht es um Gras in Plauen, heißt es aus Ermittlerkreisen, für einen florierenden Crystal-Handel fehlten Anhaltspunkte. Es ist kein Geheimnis, dass sich Dealer in der Innenstadt herumtreiben, dass hier der Stoff in kleinen Portionen an den Endverbraucher wechselt. Eine Geschäftsbeziehung auf neutralem Boden. Der Markt ist wertvoll und umkämpft.

Das ist nicht nur in Plauen so. Aber hier fällt es besonders auf, weil der beliebteste Platz mitten im Zentrum liegt, die Zeitung hier Büros hat und vor den Fenstern so viel passiert, dass sie häufig berichtet.

Sie haben nur Krach gemacht, gesoffen und hingepinkelt