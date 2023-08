Radfahrerin bei Unfall in Plauen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Plauen ist am Freitagmorgen eine Fahrradfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, befuhr gegen 7.15 Uhr eine 43-Jährige mit ihrem Mazda die Straße Rinnelberg in Fahrtrichtung der Hofer Straße. An der Einmündung zur Hofer Straße hielt sie an, um nach links abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie dann...