Radweg an der Talsperre Pöhl: Wie geht der Ausbau weiter?

Touristen und einheimische Pöhl-Besucher müssen in diesem Jahr mit einigen Verkehrseinschränkungen auf dem Weg zur Talsperre rechnen. Grund sind die seit März stattfindenden Ausbauarbeiten des Geh- und Radweges an der Staatsstraße 297 zwischen dem Campingplatz Gunzenberg und dem Landgasthof „Zum Posthaus“ in Neudörfel. Die Arbeiten...