Radwegenetz in Pöhl soll weiter ausgebaut werden

Die Trasse entlang der Talsperre wurde gerade erst fertiggestellt, da steht das nächste Projekt für Radfahrer in der Gemeinde schon in den Startlöcher.

Gerade erst hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) eine Baustelle in der Gemeinde Pöhl abgeschlossen, da steht die nächste in den Startlöchern. An der Staatsstraße 298 plant die Behörde den Ausbau der Radverkehrsführung westlich von Netzschkau. Anders als an der S 297 soll dort allerdings keine straßenbegleitende Führung...