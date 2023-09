Räumung des Einkaufszentrums Kolonnaden in Plauen: Das steckt dahinter

Freitagvormittag sorgte ein Alarm im Einkaufszentrum Kolonnaden für Aufsehen in der Plauener Innenstadt. Die Feuerwehr rückte an, alle mussten raus.

Alarmtöne wie in einem amerikanischen Actionfilm hallten am Freitagvormittag über die Plauener Bahnhofsstraße bis zum Postplatz - dazu die Durchsage im Einkaufszentrum Kolonnanden, dass alle Personen das Gebäude verlassen sollen. Vor den beiden Haupteingängen bildeten sich zwei kleinere Gruppen von Menschen. Was war passiert? Technische...