Randalierer wüten entlang der Plauener Weberhäuser

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag vor den Plauener Weberhäusern mehrere Pflanzkübel beschädigt, Anpflanzungen herausgerissen, und Gegenstände demoliert. „Entlang unserer alten Werkstätten in der Bleichstraße lag alles in Scherben“, berichtet Kerstin Rüffer vom Plauener Verein Unikat, der die Weberhäuser betreibt. „Ich bin selbst am Morgen...