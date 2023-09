Regenschaden: Wasser dringt in Plauener Netto-Markt ein

Betroffen ist die Filiale im Preißelpöhl. Unter Kunden kursiert bereits, dass der Standort wohl bald schließen werde. Was sagt Netto dazu?

Im Plauener Netto-Markt an der Schlachthofstraße ist das Dach undicht - Wasser dringt an mehreren Stellen in Verkaufsräume ein. Wie Kunden berichten, wurden bei den jüngsten Niederschlägen Absperrungen, Leitern und Eimer im Inneren aufgestellt. Eine Unternehmenssprecherin erklärt auf Anfrage dazu, dass der Wassereinbruch erstmals in der Nacht...