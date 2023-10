„Reiß Dich mal zusammen“: Vogtländer wollen mit Vorurteilen über Depression aufräumen

Zum siebten Mal beteiligt sich der Vogtlandkreis an der bundesweiten Aktionswoche zur seelischen Gesundheit. Warum die Veranstaltung am 25. Oktober in der Schloss-Arena in Auerbach diesmal ganz anders ist.

Wut, Einsamkeit und Stress waren die großen Einfalltore für Depression während der Pandemie. „Insbesondere bei jüngeren Menschen", erklärt Katharina Schumann, Psychiatriekoordinatorin im Gesundheitsamt des Vogtlandkreises. Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche zu seelischer Gesundheit richtet die Behörde zum siebten Mal einen Fachtag...