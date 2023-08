Rettungshubschrauber landet in Plauener Innenstadt

Bei böigem Wind ist am Montagnachmittag der Rettungshubschrauber des ADAC in der Plauener Innenstadt gelandet. Der Einsatz sorgte auch deshalb für Aufsehen, weil er zunächst in geringer Höhe das Stadtzentrum überflog. Kurz darauf ging der Hubschrauber am Sportplatz Ecke Seminar-/Gartenstraße nieder. Grund des 20-minütigen Notarzt-Einsatzes...