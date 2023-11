Riesige Fotovoltaikanlagen werden in Elsterberg auf der Weßnitz errichtet

Der Stadtrat gab für das Vorhaben jetzt grünes Licht.

Auf der Weßnitz in Elsterberg, einer Anhöhe am Rande der Stadt, dort wo die Stadtgeschichte mit dem Alten Haus und dem Ritter Reyer einst begann, will die Firma FMB Solar zwei Fotovoltaikanlagen errichten. Darüber hat Bürgermeister Axel Markert (SPD) den Stadtrat informiert. Die Anlagen sollen auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten...