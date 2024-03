Rolle rückwärts: Plauen holt Gebäude- und Anlagenverwaltung ins Rathaus zurück

Nach 23 Jahren wird die Ausgliederung der Gav rückgängig gemacht. Alles soll effizienter werden. Warum das Sinn macht und was es für die 140 Beschäftigten bedeutet.

Wieder einmal geht es um „effektivere Verwaltungsstrukturen“. Mit genau dieser Begründung ist per Stadtratsbeschluss vom 22. Januar 2001 ein Teil der Plauener Stadtverwaltung ausgegliedert und in den „Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung“ (Gav) umgewandelt worden. 23 Jahre später nun die Rolle rückwärts: Per 1. Januar 2025 soll...