Scheibe eines Videospieleladens in Plauen geht zu Bruch - Setzt sich Einbruchserie fort?

An der Bahnhofstraße haben Unbekannte am Wochenende die Glastür eines Geschäftes demoliert. War es ein Versuch, ins Innere zu gelangen oder Vandalismus?

War es ein erneuter Einbruchsversuch in ein Plauener Geschäft oder haben Vandalen ihre Spuren an der Bahnhofstraße 24 hinterlassen? Dazu ermittelt die Polizei derzeit. Wie sie in der Nacht zu Dienstag mitteilte, sei im Zeitraum von Samstagabend, 18 Uhr, bis Montagfrüh, 9.30 Uhr die Glaseingangstür des Videospielladens God of Games demoliert...