Schmierereien im Parkhaus

Reichenbach.

25 verfassungsfeindliche Schriftzüge und Zeichen haben Unbekannte an die Wände des Parkhauses in der Marienstraße in Reichenbach geschmiert. Zudem beschädigten die Täter mehrere Glasscheiben. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. (tb)