Schmierereien mit Graffiti in Innenstadt

Plauen.

In Plauen wurden der Polizei drei Fälle von Graffiti-Sprühereien angezeigt. Unbekannte Täter waren in den vergangenen Tagen in der Plauener Innenstadt unterwegs. Sie brachten verschiedenfarbige Zeichen und Schriftzüge an der Johanniskirche, an der Herrentoilette des Rathauses und an der Fassade eines Wohnhauses an der Dobenaustraße an. Der dabei entstandene Sachschaden wurde auf 1250 Euro geschätzt. Hinweise auf die Identität der unbekannten Sprayer erbittet die Polizei in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140. (bju)