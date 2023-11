Schreck für Plauener Händler: Einbrecher stehlen Süßigkeiten aus Weihnachtsmarktbude

Kaum einen Tag auf, waren Einbrecher auf dem Plauener Weihnachtsmarkt am Werk. Zwei Buden wurden aufgebrochen.

Am Dienstagabend eröffnete der Plauener Weihnachtsmarkt mit Rupperich, Christkind und Wattefrau und vielen fröhlich gestimmten Menschen - wenige Stunden später trieben ganz andere Gestalten dort schon ihr Unwesen und richteten Schaden an. Unbekannte brachen in der Nacht zum Mittwoch in eine Süßigkeitenbude und einen Stand mit Holzkunst auf...