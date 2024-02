Schreibender Tropenarzt liest im Plauener Literaturverein Goethekreis

Der Fröbersgrüner Jörg M. Pönnighaus war für die German Doctors in Bangladesch unterwegs und berichtet in „Wo der Muezzin ruft“ von seinen Erlebnissen.

Aus seinem Buch „Wo der Muezzin ruft“ wird Dr. Jörg M. Pönnighaus am Montag ab 16.30 Uhr in der Vogtlandbibliothek, Neundorfer Straße 8 in Plauen, lesen. Bei der Veranstaltung des Literaturvereins Goethekreis wird der schreibende Mediziner - Fachgebiet Haut- und Tropenkrankheiten - von seinen Erlebnissen in Bangladesch berichten. Dort war...