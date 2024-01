Schülerinnen und Schüler können sich in Plauen über eine Ausbildung im Handwerk informieren

Am Samstag findet bei der Handwerkskammer in der Kreisstadt der traditionelle Tag der Bildung statt.

Schülerinnen und Schüler können sich am Samstag von 10 bis 15 Uhr in Plauen über eine Ausbildung im Handwerk informieren. Dazu findet im Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) Vogtland der Handwerkskammer Chemnitz an der Rähnisstraße 19 der traditionelle Tag der Bildung statt. Knapp 30 Handwerksbetriebe werden vor Ort sein und interessierte...