Schwanenglück: Vogelpaar gelingt in Plauen die Aufzucht von acht Jungtieren

Das hat Seltenheitswert: Einem Schwanenpaar in Plauen ist in diesem Jahr die Aufzucht von acht Jungtieren gelungen. Für gewöhnlich legen die Vögel vier bis sechs Eier. In den vergangenen Jahren hatte das Paar auf dem Gewässer in Chrieschwitz meist vier oder fünf Nachkommen. Dabei sind die Voraussetzungen für ein solchen Bruterfolg vor Ort...