Schwerer Unfall auf der A 72 nahe Plauen

Ein Audi-Fahrer verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Schaden ist beträchtlich.

Die Polizei musste am Sonntagmittag einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 72 nahe Plauen aufnehmen. Wie die Beamten in der Nacht zu Montag mitteilten, war gegen 12.50 Uhr ein Autofahrer mit seinem Audi A5 auf der A 72 in Richtung Hof unterwegs. Am Kilometer 35 nahe der Ortslage Stöckigt geriet das Mittelklasse-Fahrzeug nach der Angaben...