Schwerer Unfall bei Theuma: Transporter von Sturmböe erfasst

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochmittag auf der S 312 Richtung Theuma ereignet.

Aufgrund starker Windböen ist es am Mittwochmittag gegen 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der S 312 zwischen Oelsnitz und Theuma gekommen. Wie die Polizeidirektion in Zwickau auf Nachfrage mitteilte, war der 58-jährige Fahrer eines Transportes in Richtung Theuma unterwegs, als eine Sturmböe das Fahrzeug erfasste. Dadurch kam der Fahrer...