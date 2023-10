Schwierige Suche nach Corona-Auffrischungsimpfungen im Vogtland: So will der neue Vize-Landrat helfen

Manche Hausärzte impfen nicht gegen Covid-19. Was Vize-Behördenchef Axel Steinbach nun tun will, damit jeder Vogtländer, der eine neue Corona-Schutzimpfung will, auch eine bekommt.

Axel Steinbach, der neue Vize-Landrat im Vogtlandkreis, will helfen, dass jede Vogtländerin und jeder Vogtländer, der eine Corona-Auffrischungsimpfung will, auch eine bekommt. Das sagte Steinbach, zu dessen Zuständigkeit das Kreisgesundheitsamt gehört, auf Anfrage der „Freien Presse“. Er sei interessiert daran, ein gemeinsames Vorgehen... Axel Steinbach, der neue Vize-Landrat im Vogtlandkreis, will helfen, dass jede Vogtländerin und jeder Vogtländer, der eine Corona-Auffrischungsimpfung will, auch eine bekommt. Das sagte Steinbach, zu dessen Zuständigkeit das Kreisgesundheitsamt gehört, auf Anfrage der „Freien Presse“. Er sei interessiert daran, ein gemeinsames Vorgehen...