Shirts für Plauen-Fans: Stadt bringt „Spitzenstädter“-Polos auf den Markt

In Plauen gibt es jetzt Shirts mit „Spitzenstädter“-Stickerei. Dabei sind Plauenerinnen und Plauener im ganzen Vogtland als „Plauesche“ bekannt.

Spitze gekleidet sei man mit dem Spitzen-Polo. So wirbt die Stadt Plauen in einer Mitteilung für eine Marketing-Idee. In der Tourist-Info gibt es ab Montag Shirts mit dem Schriftzug „Meine Spitzenstadt Plauen“, in den Größen S bis XXL. Sie kosten 22 Euro. Wer zusätzlich mit dem Schriftzug „Spitzenstädter“ oder „Spitzenstädterin“...