Sie arbeitet seit 30 Jahren in der Drachenhöhe Syrau – und hat schon viel erlebt: „Einmal brachten uns Leute tatsächlich Rouladen mit“

Heidrun Bauer steht seit 30 Jahren im Dienst der Drachenhöhle und Windmühle in Syrau. Wie es dazu kam und wie lange sie die Geschicke der bekannten Sehenswürdigkeiten noch führen will.

Ist Heidrun Bauer mit der Drachenhöhle in Syrau verheiratet? „Das kann man so sagen“, meint die langjährige Höhlenchefin und lacht. Seit 30 Jahren ist sie für die überregional bekannten Touristenattraktion tätig. Und was ist mit der Windmühle, der einzigen ihrer Art im Vogtland, in Syrau? „Ich habe beides gerne, mir sind...