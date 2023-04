Sie sind scharf auf Milchgeld: Automatenknacker im Vogtland auf Tour

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hilfe. Wer hat die Täter gesehen?

Plauen. Auf das Knacken von Milchautomaten haben sich unbekannte Täter im Vogtlandkreis offenbar spezialisiert. Darauf lassen am Sonntag veröffentlichte Informationen der Polizei schließen. Demnach haben Automatenknacker am Wochenende in Heinsdorfergrund und im Plauener Ortsteil Meßbach zugeschlagen.

Am Samstag zwischen 6.15 Uhr und 7.45 Uhr war die Milchtankstelle am Alten Stadtweg in Heinsdorfergrund ihr Ziel. Dort haben die Täter insgesamt etwa 150 Euro aus den Geldkassetten beider Milchautomaten erbeutet. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 600 Euro. Diese Automaten waren in der Vergangenheit bereits mehrfach das Ziel von Dieben.

In Plauen hat sich eine ähnliche Straftat bereits zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 8.20 Uhr ereignet. Im Ortsteil Meßbach brachen unbekannte Täter einen Milchautomaten an der Taltitzer Straße auf. In diesem Fall erbeuteten die Täter rund 350 Euro. Der Sachschaden liegt bei zirka 50 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht für beide Straftaten Zeugen. (ur)