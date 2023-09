So geht Plauener Herbst: Tausende Besucher feiern Sommer und Sonne

Bei herrlichem Strandkorb-Wetter zog es von Freitag bis Sonntag scharenweise Besucher zum Stadtfest in die Plauener City. Neu zu entdecken war nicht nur die Ehrenamtsmesse des Vogtlandkreises.

Es ist Samstagabend auf dem Plauener Altmarkt. Junge Leute trinken in einem der Strandkörbe an der Gastro-Meile in luftigen Klamotten „Sex on the Beach“. Eistüten machen die Runde. Um die Häuser weht noch ein laues Lüftchen. Willkommen im Sommer mitten im Plauener Herbst. Rico Kusche schaute fast schon etwas ungläubig auf die Szenerie....