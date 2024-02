Sonntagsfrühstück in Plauen: In welchem Lokal das überhaupt noch möglich ist

Mit Cafés und Bistros ist die Stadt ohnehin nicht reich gesegnet, aber beim Frühstücksangebot wird es besonders eng. Warum manche Gastronomen an der Tradition festhalten, andere aber ausgerechnet sonntags Ruhetag haben.

Mit Brötchen, Ei und Orangensaft - wer liebt es nicht, am Sonntag ausgiebig zu frühstücken oder auch zu brunchen? In Plauen existiert aber nur eine überschaubare Zahl an Lokalitäten, welche die typisch deutsche Tradition bewahren. Die „Freie Presse“ stellt eine Auswahl vor.