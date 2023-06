Spitzenfest-Start: Plauens legendärer Schriftzug leuchtet wieder

Welcher Anlass wäre besser geeignet, um ein Denkmal der Plauener Spitzenindustrie neu zu präsentieren, als das Spitzenfest? Wohl keiner. Für den geschwungenen und einst neonberöhrten Schriftzug „Plauener Spitze - bekannt auf dem Weltmarkt“ hieß es am Freitagabend in der Dürerstraße deshalb: Licht an und Applaus! Viele Schaulustige waren gekommen,...