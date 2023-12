Stadt Elsterberg beschließt mit einigen Änderungen Haushalt für das kommende Jahr

Unter anderem wurde nun Geld locker gemacht, um überdurchschnittlich ehrenamtliches Engagement zu würdigen

Der Elsterberger Stadthaushalt für 2024 steht. Das in den vergangenen Wochen in den Ratsgremien umfangreich diskutierte Papier passierte mit einer Gegenstimme (Tim Blöthner-Teichmann/AHL) in der Dezembersitzung den Stadtrat. Neu im Haushalt wurde die Finanzierung eines Antrages der SPD-Ortsgruppe aufgenommen. 3000 Euro sind nun für die...