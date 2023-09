Stadt Plauen lädt zur Ernte auf ihren Streuobstwiesen ein

Die Bäume auf den städtischen Wiesen hängen voller Obst, das auf die Ernte wartet. Vor allem Äpfel und Pflaumen gibt es viele.

In diesem Jahr hängen so viele Äpfel und Pflaumen an den Bäumen auf den Plauener Streuobstwiesen, dass bereits Äste wegen des Gewichts abzubrechen drohen, so die Stadtverwaltung. „Jeder kann kommen und sich an der Ernte beteiligen. Wir bitten lediglich darum, dass nur haushaltsübliche Mengen abgenommen werden und sorgsam mit Bäumen...