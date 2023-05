Stadt Plauen plant postume Würdigung ihrer ersten Ehrenbürgerin

Mit einer Schweigeminute hat der Stadtrat am Dienstag Plauens erster Ehrenbürgerin, Ruth Müller-Landauer, gedacht. Linke-Fraktionschefin, Claudia Hänsel, stellte daraufhin die Überlegung an, ob man der im April Verstorbenen eine Straße in der Spitzenstadt widmen könne. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) favorisierte die postume Würdigung durch...