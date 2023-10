Stadt Plauen räumt Autoverkehr bis 2035 Vorrang ein

Tempo 30 auf Neundorfer Straße und in Wohngebieten, Vorrang für Bau von Radwegen oder Verzicht auf Planungen zur Nordost-Trasse: Was sich im neuen Verkehrsplan durchgesetzt hat – und was nicht.

Während Plauens Einwohnerzahl in den nächsten zehn Jahren Prognosen zufolge auf unter 60.000 zurückgeht und damit auch das Verkehrsaufkommen tendenziell eher abnimmt, wird der Motorisierungsgrad der Bevölkerung eher steigen. Davon geht der Verkehrsentwicklungsplan der Stadt bis 2035 aus, der jetzt durch den Stadtrat mehrheitlich beschlossen...