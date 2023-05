Stadtführung zur Plauener Spitze

Plauen.

Bei einer Stadtführung geht es am heutigen Samstag und am 20. Mai auf Spurensuche zur Geschichte der Stickerei und der Plauener Spitze quer durchs Schlossberggebiet. Treff ist jeweils 10.30 Uhr an der Bastion der Schlossterrassen. Bei der Führung gibt es Details zur textilen Industriekultur Plauens, die anhand architektonischer Besonderheiten veranschaulicht werden. Versteckte historische Fabrikgebäude, die heute reizvolle Wohngebäude sind, werden angesteuert und erläutert. Bei der Firma Modespitze wird am Ende des Rundgangs erlebbar, wie auf einer historischen Stickmaschine zarte Fäden zu Kunstwerken aus Tüll und gestickter Spitze wachsen. Eine Voranmeldung in der Tourist-Information ist erforderlich (Telefon 03741 291-1027). (bju)