Sternsinger derzeit wieder im Vogtland unterwegs

Die katholische Pfarrei Herz Jesu hat Kinder auf den Weg geschickt, um an der traditionsreichen Aktion von Kindern für Kinder in Not teilzunehmen.

Caspar, Melchior und Balthasar klingeln derzeit wieder an vielen Türen im Vogtland, um den traditionellen Segen an den Türrahmen anzubringen und Geld für den guten Zweck zu sammeln. Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit" steht der Kinderschutz in Südamerika im Fokus der diesjährigen Aktion...