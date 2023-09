Straße an der Talsperre Pöhl ab Mittwoch wegen Bauarbeiten voll gesperrt

Gebaut wird in zwei Abschnitten. Auch der Linienverkehr ist von der Vollsperrung bis Ende Oktober betroffen.

An den bisherigen Radwegeneubau entlang der Talsperre Pöhl schließen sich jetzt Bauarbeiten an der Fahrbahn der S 297 an. Aus diesem Grund ist ab Mittwoch die Staatsstraße in Teilabschnitten voll gesperrt. Zunächst wird der Abschnitt zwischen Campingplatz Gunzenberg und Staumauer erneuert. Hierfür wird die S 297 dort bis voraussichtlich 13....