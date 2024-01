Strompreisanstieg per 1. Januar 2024: ARD-Experte führt Stadtwerke Plauen als Negativbeispiel an

Vier Plauener SPD-Größen verdächtigen die Stadt höherer Gewinnerwartungen, Oberbürgermeister Zenner sieht die Schuld bei der Ampel-Regierung. Doch andere Anbieter kriegen es offenbar besser hin.

Die Wellen nach der Strompreiserhöhung durch die Stadtwerke in Plauen schlagen hoch. Liefen in der Stadtratssitzung am 19. Dezember kritische Anfragen vor allem aus der FDP-Fraktion noch weitgehend ins Leere, so werden inzwischen Unverständnis und Ablehnung laut.