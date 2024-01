Student meldet in Plauen Kundgebung gegen rechts an: „Ich denke, jetzt muss ein Zeichen gesetzt werden“

Am Samstag wird es in Plauen eine erste große Protestveranstaltung gegen die AfD und deren Remigrationspläne geben. Initiator ist ein 23-jähriger Vogtländer, der in Dresden studiert. Was treibt ihn an?

Allein würde er die Vorbereitungen gar nicht schaffen, sagt Jonas Uhlig. Der 23-jährige Student steckt gerade mitten in den Vorbereitungen für die Prüfungen, die in der kommenden Woche an seiner Uni beginnen. Uhlig ist innerhalb seines Ingenieursstudiengangs an der TU Dresden im letzten Semester vor dem Diplom. „Da hätte ich eigentlich gar...