Superwahljahr 2024 in Plauen: Was man jetzt schon wissen muss

Kommunal-, Europa-, Landtagswahl: Gleich mehrfach können die Plauener dieses Jahr an die Wahlurne treten. Im Rathaus sind die Vorbereitungen längst angelaufen. Bei einer der Wahlen gibt‘s eine Premiere.

Was wird wann gewählt? In diesem Jahr stehen gleich mehrere Wahlen an, deshalb wird oft von einem „Superwahljahr“ gesprochen. Konkret geht es um zwei Wahltermine: Am 9. Juni wählen (nicht nur) die Vogtländer neue Ortschafts-, Stadt- und Gemeinderäte, zudem einen neuen Kreistag. Auch die Europawahl findet an diesem Tag statt, also die Wahl...