SV 04 Oberlosa: Erstes Topspiel früh in der Saison

Der SV 04 Oberlosa empfängt am Samstagabend in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga den USV Halle. Beide Teams sind ambitioniert und haben sich hohe Ziele gesteckt.

Es ist zwar noch früh in der Saison. Dennoch kann man am Samstagabend, wenn um 19 Uhr in der Plauener Helbig-Halle der SV 04 Oberlosa in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga am 3. Spieltag auf den USV Halle trifft, von einem echten Spitzenspiel sprechen. Zum einen haben sich beide Teams hohe Ziele gesteckt, zum anderen sind es die beiden...